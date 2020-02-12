«Влада годує нас обіцянками». Українці обурені, що їх досі не евакуювали з Уханя



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Порожні вулиці Уханя, Китай Фото: Святослав Гарасюк

Українці з Уханя, які хочуть повернутися на Батьківщину, погодились на двотижневий карантин і готові жити в ізольованому місці

Громадяни України, яких досі не можуть евакуювати з китайського Уханя — епіцентру розповсюдження коронавірусу — розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.

Відео із заявами українців hromadske надав Святослав Гарасюк, який проживає в Ухані.

«Наш уряд годує нас «завтраками» про те, що фінансування нема, літак затримується. Нас тут тримають три тижні — ось у нас виліт буде у цей час, потім іншу дату називають. Змінюється інформація, немає місць в Україні, нема де нас поселити», — зазначають громадяни України.

Сам Гарасюк розповів, що гуртожиток, в якому живе він і його знайомі, закритий на карантин, людей випускають лише в магазин, до того ж працюють не всі супермаркети, а ті, що працюють, відкриті лише до обіду.

«І в них немає багатьох продуктів, особливо фруктів, овочів, люди масово розкуповують», — сказав чоловік.

Він також наголосив, що українці з Уханя, які хочуть повернутися на Батьківщину, погодились на двотижневий карантин і готові жити в ізольованому місці й вийти звідти тільки після 100-відсоткової впевненості, що вони здорові.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.