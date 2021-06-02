Милованов очолив наглядову раду «Укроборонпрому»

Раніше Милованова звинуватили у великому хабарі від «Укроборонпрому»

Ексміністр економіки, президент «Київської школи економіки» і радник Андрія Єрмака Тимофій Милованов обраний головою наглядової ради «Укроборонпрому».

Про обрання, яке відбулося вчора на засіданні оновленого складу ради, Милованов повідомив 2 червня у Facebook.

«Вчора було перше засідання оновленої наглядової ради Укроборонпрому. На ньому мене обрали головою (це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень: так само відбувалось - публічні атаки і дискредитація - коли мене призначали заступником головою ради НБУ в 2016 році)», - заявив він.

Милованов додав, що наглядова рада вчора затвердила перший за історію аудит, проведений ще за 2019 рік. Члени ради також попросили генерального директора концерну підготувати план трансформації «Укроборонпрому» на основі критерія «спроможності для адекватної відповіді для майбутніх загроз» та «створення сучасної лінійки продуктів».

У прессрелізі «Укроборонпрому» про обрання голови наглядової ради зазначено, що рада складається з п'яти членів. Це, крім Милованова, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

До повноважень ради належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності Концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Раніше журналіст, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу президента Тимофія Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Натомість сам Милованов оголосив Бутусову дивну дуель.

Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах.

Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Раніше Милованов розповів, чому з «Укроборонпрому» пішов Горбулін.