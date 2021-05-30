Милованов розповів, як фінансуватиметься відновлення Донбасу

Тимофій Милованов каже, що врахував у своїй пропозиції досвід інших країн

Для відновлення інфраструктури має бути створене спеціальне агентство

Відновлення інфраструктури Донбасу після деокупації регіону фінансуватиметься із спеціального фонду, розпорядником якого виступатиме державне агентство. Про це у програмі «Взгляд с Банковой» телеканалу «Дом» розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Він зазначив, що в питанні відновлення зруйнованої інфраструктури Україна ґрунтується на досвіді інших країн, які також пройшли збройні конфлікти.

«Є міжнародна практика, є успішні й неуспішні підходи до таких питань. Один з успішних підходів – створюється фонд, який наповнюється державою, міжнародними донорами, приватними компаніями. Призначається керуюча компанія або агентство. Це може бути створене державне агентство, це може бути інше агентство, яке мало схожий досвід в інших країнах по відновленню інфраструктури», – сказав Милованов.

До наглядової ради фонду можуть входити всі донори, які беруть участь в його наповненні – як представники центральних та місцевих органів влади, так і представники міжнародних компаній, приватного бізнесу.

Цим фондом буде управляти спеціальне державне агентство, яке безпосередньо буде здійснювати процес відновлення.

«Існують різні моделі. Стандартна модель – це створюється центральний орган виконавчої влади, по суті – агентство, яких у нас багато. Наприклад, у нас багато агентств по боротьбі з чимось, то ж Національне агентство з питань запобігання корупції. Ось так буде створено й агентство відновлення інфраструктури, або ж більш точно його б назвати – агентство відновлення економіки регіону», – пояснив Милованов.

Під це агентство буде розроблено законодавство, в якому прописані цілі та завдання відомства, його структура, принципи призначення керівництва тощо.

Передбачається, що в цілому процесом відновлення окупованих територій після їх повернення до складу України буде управляти держагентство – згідно з розробленою ним стратегією і плану роботи. Але до окремих напрямків можуть бути залучені міжнародні компанії, приватний бізнес.

«Бувають випадки, коли залучається міжнародна компанія, яка має досвід відновлення. Цей варіант більше працює щодо специфічних речей. Наприклад, потрібно відновити трубопровід, або потрібно відновити тільки дороги. Зазвичай, коли ширша ситуація, як у нас, тоді більш імовірно, що це буде державне агентство, яке до окремих завдань може залучати приватний і міжнародний бізнес», – конкретизував радник.

Раніше журналіст, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу президента Тимофія Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Натомість сам Милованов оголосив Бутусову дивну дуель.

Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах.

Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Нагадаємо, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.