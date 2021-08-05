Милованов розповів, що його найбільше шокувало у США

Посадовець здивувався, що у штатах стільки незвичного транспорту

Радник голови Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов поділився враженнями від перебування у США. Допис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

«На фото скутер біля входу в мою квартиру. Я на ньому сьогодні приїхав в університет. Перші дні в Піттсбургу мені здавалось, що електроскутерів тут немає. Їх не було видно. Але через пару днів я таки побачив їх на дорогах. Саме на дорогах, між машин, а не на тротуарах. Скутерів не видно, але їх багато. Можливо навіть більше ніж в Києві. Вони всюди. Але їх дійсно не видно. Парадокс! І вони нікого не дратують – це теж парадокс», – розповів Милованов.

Фото Тимофій Милованов/ Facebook

У США на скутерах не можна їздити тротуарами. Тільки по велодоріжках або по дорозі разом з машинами. І ніхто по тротуарах таки не їздить, помітив радник голови Офісу Президента.

Максимальна швидкість скутера 14 миль або 22,5 км на годину. Скутер коштує 79 центів або 21 грн на хвилину.

«Доїхати від мого дому до університету займає 10-20 хв і коштує від 8 до 15 доларів. Залежить, чи я зупиняюсь на дзвінки та просто так чи ні. Убером коштує 15 доларів. Автобусом або пішки - безкоштовно. В центрі та на кампусі університету скутери можна паркувати тільки в спеціальних місцях: парковки для велосипедів, електро заправки для скутерів, або спеціальні дуже маленькі паркувальні місця для скутерів. Тому їх і не видно. Бо скутери не кидають де попало, а паркують в спеціальних місцях які нікому не заважають. Таких місць багато, майже в кожному кварталі. Але вони так продумані щоб не дуже потрапляти на очі», – розповів Тимофій Милованов.

Є одна значна різниця між Києвом та Піттсбургом. Дороги, тротуари, та переходи влаштовані так, що інколи немає потреби зупиняти скутер і піднімати його на або спускати з бровки. Всюди зручні плавні переходи.

«Це робить досвід на самокаті набагато прикольнішим. Але їхати по дорозі між машин (велодоріжки тут не всюди) страшно. Постійно дивився назад чи не гонить якась машина позаду. Через це я намагаюсь обирати тихі вулички. Водії не сердяться, коли ти перед ними повільно ідеш. Просто чекають на можливість тебе обігнати. І роблять це відносно безпечно, тримають від тебе дистанцію. В більшості випадків. Я був змушений взяти скутер тому, що не встигав на викладання. Зазвичай я намагаюсь іти пішки», – оцінив свої враження Милованов.

Нагадаємо, недавно Милованов розповів про свої «пригоди» з підбитим оком в американській лікарні.



