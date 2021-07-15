Заступник Єрмака підсунув Кличку проєкт будівництва естакади за $2,2 млрд

Проїзд двоярусною автоестакадою буде платним

Заступник керівника Офісу президента України, куратор президентського проєкту «Велике будівництво» Кирило Тимошенко надіслав до Кабміну звернення президента Української транспортної корпорації по держаному будівництву «Укртрансбуд» Віктора Блонського з пропозицією побудувати двоярусну автомобільну естакаду в Києві. Урядовці надіслали лист у КМДА. Про це йдеться у зверненні Офісу президента до Кабміну від 6 липня, яке є в розпорядженні «Наших грошей».

У самому ж зверненні Блонського до Тимошенка зазначається, що будівництво двоярусної автоестакади, яка буде розташована над діючою гілкою залізниці, що проходить через Київ, дозволить значно поліпшити транспортну ситуацію у столиці (вирішить проблему відсутності швидкісних автомагістралей та місць для паркування транспорту).

Передбачається, що естакада довжиною приблизно 25 км перетинатиме місто зі сходу (район метро Святошин) на захід (район в’їзду з правого берега на Дарницький міст), що дозволить дістатися з одного кінця Києва в інший менш ніж за пів години. У місцях примикання з основними проспектами (через кожні 5-6 км) будуть передбачені в’їзди/виїзди, а також перехоплюючі паркінги. Загальна приблизна кількість місць для паркування – 25 тисяч.

На ділянках естакади планується встановити сонячні батареї для власних потреб (освітлення, світлофори). Також розглядається можливість використання електроенергії, отриманої від батарей, для підігріву дорожнього покриття в зимовий час. Крім того, уздовж естакади будуть встановлені захисні екрани, які знижуватимуть шум та концентрацію шкідливих речовин.

Загальний строк будівництва естакади – 5 років. Зазначається, що реалізація проєкту не призведе до перекриття основних автомагістралей та не буде заважити руху залізничного транспорту. Роботи виконуватимуться на кількох ділянках одночасно, що дозволить вводити їх в експлуатацію по факту готовності (приблизно через півтора року після початку робіт).

Планується, що загальна вартість робіт складатиме від $2,2 млрд.

Реалізація проєкту буде виконуватися за рахунок іноземних інвестицій. Повернення інвестицій планується завдяки платному використанню естакади. Розрахункова кількість транспорту, що пересувається по естакаді, – 120-150 тис. автівок на добу. Вартість проїзду для легкових автомобілів – 50 грн, для автомобілів середньої вантажопідйомності та автобусів – 75 грн, для вантажного транспорту – 150 грн (враховується курс $1 – 27 грн.).

Термін окупності проєкту – 15 років. Термін концесії – 20 років, після чого об’єкт передається державі.

В «Укртрансбуд» зазначили, що провели переговори з компаніями із Туреччини, США, Китаю, та отримали підтвердження щодо готовності фінансування проєкту та спільної роботи з будівництва.

Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським

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