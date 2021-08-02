Милованов розповів про свої «пригоди» з підбитим оком в американській лікарні

Тимофій Милованов на другий день перебування у США вирішив перевірити око після бійки з ексміністром Олександром Данилюком

Раднику очільника Офісу президента виписали у США знеболювальні «та ще якісь ліки» і відправили додому

Радник голови Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що згаяв майже цілий день у США на відновлення свого американського телефонного номера та візит до лікарні через бійку з ексміністром Олександром Данилюком.

«Відновивши телефон, я подзвонив в свою медичну страхову компанію і з’ясував, куди мені йти перевіряти стан ока. Відправили до лікарні за кілька кварталів. Служба називається urgent care. Це куди приходиш без запису, у термінових питаннях, але не таких, які потребують виклику швидкої або негайного втручання», – написав Милованов у Facebook.

У лікарні Милованову повідомили, що необхідно почекати три години перед тим, як хтось його подивиться.

«Хвилин через 15 дівчина на реєстрації пожаліла мене. Збігала до терапевта. І весело повідомила, що мене не зможуть прийняти в принципі. Бо вони бояться брати пацієнта, у якого травма ока і, можливо, голови. Порадила йти в емердженсі – приймальне відділення швидкої допомоги. Ну, я і пішов.

Відділення швидкої допомоги зустріло мене поліцією. До речі у них своя поліція лікарні. Яка підпорядковується менеджменту лікарні. Вони мають всі права поліції – можуть затримувати, застосовувати зброю тощо. Поліція перевірила через сканер, чи немає у мене зброї. Мене записали і дали почекати дві годинки», – додав Радник глави Офісу президента.

Згодом Милованова все ж прийняли.

«Всередині – стан війни. Люди на ліжках в коридорах. Лікарів не вистачає. Багато медсестер, але більшість часу вони витрачають на заповнення документів. Пацієнти чекають уваги годинами. Я провів там три години. Лікар підходив два рази. Медсестра три. Зробити КТ скан, щоб перевірити, чи немає травми голови. Немає. Виписали знеболюючі та ще якісь ліки і відправили додому», – розповів Милованов.

Раніше Милованов зізнався, що збрехав прикордонникам США.

У Чикаго Милованову, який має синець під оком після нещодавньої бійки з екссекретарем РНБО Олексієм Данилюком, довелося проходити перевірку з боку працівників прикордонно-митної служби США.

Також Милованов написав заяву в поліцію на Данилюка.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.