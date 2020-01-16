Милованов став на захист Гончарука: Прем’єра хочуть замінити на «більш лояльного»



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Міністр економіки Тимофій Милованов підтримав прем’єрміністра Олексія Гончарука після скандалу зі злитими в мережу записами розмов Фото: Укрінформ

«В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було»

Атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

«Олексій - найкращий прем`єрміністр за всю історію України. І я це доведу це вам фактами. Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях. В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували смотрящих.... Як я інтерпретую те, що відбувається зараз? Зараз іде чергова атака на прем'єрміністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину», - написав Милованов та додав, що «корупціонери програють, бо їх час вже пройшов».

Міністр підкреслив, що опоненти «лякають всіх економічною кризою, якої немає». За його словами, у ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі. В четвертому кварталі зростання продовжувалося, хоча очікуються результати, нижчі, ніж 4 відсотки, додав Милованов.

Також він стверджує, що «зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму - 25 млрд доларів) відображають стрімке покращення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також покращення стану поточного рахунку платіжного балансу». Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 скоротився до 3.4 млрд дол. США (з 4.2 млрд дол. США за 11 місяців 2018 років), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2.5 млрд доларів за цей же період. А інфляцію спільними зусиллями уряду та НБУ вдалося знизити до нижньої межі цільового коридору 4,1%, - підкреслив міністр.

«Ми не боїмося викликів, ми робимо правильні і, інколи, непопулярні речі - такі як законопроєкт про працю. Це все потрібно було зробити 20 років назад і тоді б ми сьогодні мали успішну країну. Ми діємо швидко і це не подобається багатьом. Хай зляться, хай намагаються нас скинути - це нормально. У них не вийде», - вважає Милованов.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.