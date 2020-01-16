Профани в тумані. Хто підставив прем’єра Гончарука?

Гончарук самокритично сам назвав себе «профаном в економіці»

Показово, що компромат з’явився за півгодини до вечірнього засідання фракції «Слуга народу»

Скандал з «прослушкою» розмов прем’єра Олексія Гончарука з урядовцями та представниками Нацбанку набирає обертів – за деякими версіями, в розпорядженні недоброзичливців прем’єра ще близько десятка «компрометуючих» фрагментів. З того, що вже оприлюднено, найбільший резонанс викликали фрази голови уряду, що у президента «туман в голові», він розуміє економіку на примітивному рівні, та й самого себе Гончарук самокритично називає «профаном в економіці». Учасники розмови, зокрема, радяться, як пояснити стурбованому президенту зміцнення гривні при негативному платіжному балансі.

Проте вже очевидно, що до повноцінної політичної кризи з відставкою прем’єра, чого, вочевидь, домагаються ініціатори «зливу», ці записи навряд чи призведуть. Нічого аж надто компрометуючого на них нема, але, звісно, певний осад вони залишать. Хоча «телеграм»-канали, близькі до Офісу президента, запевняють, що Зеленському про зміст цих розмов було відомо вже давно.

Гончарук записав зранку відеозвернення, в якому бадьоро заявив, що неназваним ворогам не вдасться його залякати і обіграв свою фразу, що він «профан в економіці», відзвітувавши про економічні успіхи за його урядування: «Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний «профан» в економіці!»

Показово, що компромат з’явився за півгодини до вечірнього засідання фракції «Слуга народу». Кому ж була вигідна така «підстава» прем’єра?

Слід Коломойського

Найбільш очевидна версія з огляду на те, що саме група з десятка депутатів з орбіти олігарха на чолі з Олександром Дубінським ініціювала питання недовіри голові уряду на фракції, а згодом заявилась вимагати відставки під двері кабінету Гончарука. Коломойський не приховує свого невдоволення засиллям так званих «соросят» в уряді, яких уособлює голова уряду (показово, що сам Гончарук так називає себе на плівках), і неврахуванням своїх інтересів. З одним з учасників розмов – першим заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою – у олігарха особиста війна.

Слід Авакова

Цей слід може бути пов’язаний з попереднім. Про голову МВС, який товаришує з Коломойським, регулярно згадують як потенційного майбутнього прем’єра. Є питання і про те, хто саме писав розмови, – відомство Авакова має всі можливості для встановлення «прослушки». Хоча записи цілком міг робити і хтось з фігурантів плівок.

Слід Управління держохорони

Писати Гончарука цілком могло і УДО, про що поспішили заявити деякі ЗМІ. В управлінні вже заявили, що це «неперевірена маніпулятивна інформація» і їхнє завдання прямо протилежне – унеможливлювати прослуховування осіб, що мають держохорону. Навіть якщо УДО і писало розмови Гончарука, що цілком ймовірно, незрозумілі мотиви такого зливу.

Слід Кремля

Росія традиційно зацікавлена в будь-якій дестабілізації України і послабленні її влади, тож витік міг піти саме звідти. Активно розганяється версія, що Кремль зацікавлений в зміні прозахідного Гончарука на помічника президента Андрія Єрмака, з яким у росіян склалася успішна комунікація. Принаймні ЗМІ та спікери, близькі до Петра Порошенка, дотримуються саме цієї гіпотези.

Слід Гончарука

На оприлюднених плівках не лунає обговорення якихось корупційних оборудок чи «договорняків», тож можна припустити, що прем’єр зробив був сам зацікавлений в їхній «засвітці». Як не парадоксально, цей витік може додатково захистити Гончарука від відставки, вірогідність якої в Офісі президента розглядалася найближчим часом. Якщо Зеленський зробить це на фоні скандалу з прослушкою, це буде виглядати як дрібна помста та гра на руку Коломойському, від якого він так завзято намагається дистанціюватись. Тож Гончарук просто випередив своїх ворогів.

Реакція соцмереж



Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»

