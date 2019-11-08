Мільярдер Блумберг хоче балотуватися в президенти США
Блумберг може балотуватися на президентський пост через загрозу переобрання нинішнього президента США Дональда Трампа
Ексмер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг може взяти участь в президентських виборах в США, які пройдуть в 2020 році.
Про це пише газета The New York Times, посилаючись на його оточення.
У виданні повідомляють, що на цьому тижні він, можливо, подасть документи для участі в «праймеріз» демократів в штаті Алабама.
За словами радника колишнього мера Ховарда Вольфсона, Блумберг може балотуватися на президентський пост через загрозу переобрання нинішнього президента США Дональда Трампа.
«Ми повинні зробити так, щоб Трамп програв», - заявив Вольфсон.
Він додав, що у Блумберга викликає занепокоєння нездатність нинішніх кандидатів у президенти здійснити це.
При цьому наголошується, що Блумберг на даний момент остаточно не вирішив, чи буде він брати участь у президентських перегонах.