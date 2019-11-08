Мільярдер Блумберг хоче балотуватися в президенти США



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Майкл Блумберг остаточно не вирішив, чи буде він брати участь у президентських перегонах

Блумберг може балотуватися на президентський пост через загрозу переобрання нинішнього президента США Дональда Трампа

Ексмер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг може взяти участь в президентських виборах в США, які пройдуть в 2020 році.

Про це пише газета The New York Times, посилаючись на його оточення.

У виданні повідомляють, що на цьому тижні він, можливо, подасть документи для участі в «праймеріз» демократів в штаті Алабама.

За словами радника колишнього мера Ховарда Вольфсона, Блумберг може балотуватися на президентський пост через загрозу переобрання нинішнього президента США Дональда Трампа.

«Ми повинні зробити так, щоб Трамп програв», - заявив Вольфсон.

Він додав, що у Блумберга викликає занепокоєння нездатність нинішніх кандидатів у президенти здійснити це.

При цьому наголошується, що Блумберг на даний момент остаточно не вирішив, чи буде він брати участь у президентських перегонах.