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    Мільярдер-власник «Нашої Ряби» заявив, що земельний мораторій заважає розвивати бізнес

    За 9 місяців 2017 року холдинг Косюка отримав 1,25 млрд грн дотацій із державного бюджету
    Мажоритарний акціонер ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк вважає, що мораторій на продаж сільгоспземель заважає розвитку бізнесу. У коментарі виданню Bloomberg Юрій Косюк заявив, що допоки ціни на зерно залишатимуться низькими і земельний мораторій буде чинним, «Миронівський хлібопродукт» навряд чи
    • Сьогодні, 13:52
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    Юрій Косюк
    Юрій Косюк

    За 9 місяців 2017 року холдинг Косюка отримав 1,25 млрд грн дотацій із державного бюджету

    Мажоритарний акціонер ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк вважає, що мораторій на продаж сільгоспземель заважає розвитку бізнесу.

    У коментарі виданню Bloomberg Юрій Косюк заявив, що допоки ціни на зерно залишатимуться низькими і земельний мораторій буде чинним, «Миронівський хлібопродукт» навряд чи розширюватиме земельний банк.

    «З поточним рівнем цін на зерно, вартістю оренди землі і головним болем, пов'язаним із продовженням договорів оренди, стало дуже дорого розширювати площі, які ми обробляємо», - додав Косюк.

    «Миронівський хлібопродукт» за 9 місяців 2017 року отримав чистий прибуток у розмірі $ 257 млн завдяки значному зростанню цін на курятину та дотаціям, отриманим із державного бюджету. Раніше «Економічна правда» повідомляла, що за 9 місяців 2017 року холдинг Косюка отримав 1,25 млрд грн дотацій із державного бюджету.

    Юрій Косюк є мажоритарним акціонером «Миронівського хлібопродукту», який виробляє більшу частину курячого м'яса в Україні. У 2014 році Косюк працював заступником глави Адміністрації президента України.

    30 грудня 2017 року президент підписав закон, яким продовжується мораторій на купівлю і продаж земель сільськогосподарського призначення. За продовження мораторію проголосували 236 депутатів, проти - 48.

    Раніше власник «Нашої Ряби» мільярдер Косюк розказав секрет свого збагачення.

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    Джерело: Цензор.НЕТ

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