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    Мільйони мусульман відзначили по світу завершення Рамадану

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    <span>Нині у світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман</span> - Мільйони мусульман відзначили по світу завершення Рамадану
    Нині у світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман

    Спеціальні молитви прочитали тисячі вірян у переповнених мечетях

    Мусульмани в Азербайджані, Ірані, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані і деяких частинах Пакистану відзначили 5 червня кінець священного місяця Рамадан.

    Спеціальні молитви прочитали тисячі вірян у переповнених мечетях. Лідери країн привітали людей зі святом, відомим як Ід аль-Фітр, що означає кінець священного мусульманського місяця Рамадан, і відзначається протягом двох або трьох днів опісля.

    Деякі країни, такі як Афганістан, Туркменистан, регіони Поволжя і Північного Кавказу, в основному населені мусульманами, деякі частини Пакистану і багато інших країн почали відзначати свято 4 травня.

    Під час Рамадану мусульмани утримуються від їжі, пиття і сексу від світанку до заходу сонця протягом всього місяця.

    Пост Рамадану покликаний наблизити вірян до Бога і нагадати їм про страждання тих, кому не пощастило.

    У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це близько 24 відсотків населення світу.

    Афганістан мусульмани Туркменистан
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