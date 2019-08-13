Українську залізницю цього року «мінували» майже 100 разів



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Під час перевірки жодного вибухового пристрою на вокзалах і станціях не виявлено…

За 7 місяців 2019 року надійшло 96 анонімних повідомлень про замінування залізничних вокзалів та станцій

Майже 100 неправдивих повідомлень про замінування зафіксовано від початку цього року на залізничних об’єктах Україні.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«За 7 місяців 2019 року надійшло 96 анонімних повідомлень про замінування залізничних вокзалів та станцій. Під час перевірки жодного вибухового пристрою не виявлено… У порівняні з аналогічним періодом минулого року кількість повідомлень про замінування об’єктів залізниці зросла у 4,8 рази. Найчастіше зловмисники повідомляли неправдиву інформацію про замінування залізничних станцій Київ-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Львів, Чоп та Одеса», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, один з останніх випадків неправдивого замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві стався 10 серпня, було евакуйовано 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

«За інформацією Київської місцевої прокуратури, особистість «мінера» встановлено. На даний час правопорушник затриманий. Йому повідомлено про підозру», – повідомили в «Укрзалізниці».

Кримінальний кодекс України за «неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» передбачає до шести років позбавлення волі.