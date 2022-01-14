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    На Київщині курсує безкоштовна електричка

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    Електричка з Василькова до Києва почала курсувати з 29 грудня 2021 року - На Київщині курсує безкоштовна електричка
    Електричка з Василькова до Києва почала курсувати з 29 грудня 2021 року
    фото: Укрзалізниця

    Мешканці Василькова до кінця січня отримали безкоштовний проїзд в електричці

    Проїзд в електричці з Василькова до Києва, запущеній в кінці грудня 2021 року в рамках проєкту Kyiv City Express, буде безкоштовний до кінця січня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Васильківської міської ради.

    «Доводимо до Вашого відома, що за підтримки депутата Київської обласної ради Андрія Засухи проїзд в City Express, який курсує у відповідні години без зупинок від станції Васильків-2 до станції Київ-Пасажирський та у зворотньому напрямку, безкоштовний до 31.01.2022», – йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що купувати квитки в касах обох напрямків не потрібно.

    На інші рейси, які курсують із зупинками, мешканцям Васильківської громади необхідно брати квиток, оскільки на цих рейсах їздять і жителі інших громад.

    Розклад експрес-рейсів:

    Васильків-2–Київ

    • 07:32 08:09
    • 09:48 10:25
    • 17:14 18:00

    Київ–Васильків-2

    • 08:40 09:30
    • 16:21 17:00
    • 18:21 19:00

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» завершила реконструкцію дільниці Васильків–Васильків-2. Із 29 грудня приміські поїзди почали курсувати з Києва безпосередньо до центру міста Васильків. Зазначений маршрут – частина проєкту Kyiv City Express.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Київщина квиток
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    На Київщині курсує безкоштовна електричка