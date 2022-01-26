Укрзалізниця планує запустити швидкісний потяг з Києва

Зараз на дорогу до Лисичанська зі столиці потрібно щонайменше 12 год

Компанія «Укрзалізниця» планує запустити швидкісний потяг «Київ – Лисичанськ». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Влада розглядає можливість залучення кредиту Європейського інвестиційного банку для електрифікації 40-кілометрової ділянки залізниці між містами Сіверськ та Лисичанськ.

Питання залучення кредиту ЄІБ обговорювалося з представниками ЄІБ на онлайн-нараді 25 січня.

За даними міністерства, електрифікація ділянки Сіверськ – Новозолотарівка – Лисичанськ дозволить запустити швидкісний електропоїзд з Києва, який долатиме відстань усього за сім годин. Зараз на дорогу до Лисичанська зі столиці потрібно щонайменше 12 годин.

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» завершила реконструкцію дільниці Васильків–Васильків-2. Із 29 грудня приміські поїзди почали курсувати з Києва безпосередньо до центру міста Васильків. Зазначений маршрут – частина проєкту Kyiv City Express.

До слова, проїзд в електричці з Василькова до Києва, запущеній в кінці грудня 2021 року в рамках проєкту Kyiv City Express, буде безкоштовний до кінця січня 2022 року.