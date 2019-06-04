Мінекономіки оприлюднило реєстр надійних туроператорів документ



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Урядовці закликають українців перевіряти своїх туроператорів та у разі виявлення порушень ліцензійних умов звертатися до Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку оприлюднило актуальний реєстр туроператорів, які в повному обсязі виконують ліцензійні умови.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук на своїй сторінці в Facebook.

«Купуючи квитки в райську місцину, переконайтесь, що шлях до неї не лежить через сім кіл туристичного пекла. Найпростіше це зробити, перевіривши, чи включений ваш туроператор до актуального реєстру тих, які виконують ліцензійні вимоги», - написав Тітарчук.

Він зауважив, що у разі купівлі туру через агента необхідно перевіряти чи співпрацює він офіційно з туроператором, від імені якого відповідний тур продає.

Урядовець закликав українців перевіряти своїх туроператорів та у разі виявлення порушень ліцензійних умов звертатися до Мінекономрозвитку.

Актуальний реєстр туроператорів, які за формальними ознаками в повному обсязі виконують вимоги ліцензійних умов, можна переглянути у цьому документі:

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А з рейтингом пунктуальності українських авіакомпаній можна ознайомитися тут.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності, відповідно до яких, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Уряд також зобов'язав українських туроператорів надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють.