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    Мінекономіки запропонувало скасувати книги скарг

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    Мінекономіки запропонувало скасувати книги скарг

    В уряді вважають, що скасування книги скарг сприятиме покращенню бізнес-клімату

    В Україні у закладах роздрібної торгівлі, кафе та ресторанах наявність книги скарг та пропозицій може стати необов'язковою.

    Відповідну норму пропонує скасувати Міністерство економічного розвитку та торгівлі, яке розробило проект постанови.

    В уряді вважають, що скасування книги скарг сприятиме покращенню бізнес-клімату. Водночас це зменшить витрати – на 517 грн на рік для одного підприємця. Загалом це складе майже 123 млн грн для всієї країни.

    Куточки споживачів залишать – там буде інформація про власника бізнесу та контакти органів, які забезпечують захист справ споживачів.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку та торгівлі України презентувало концепцію мобільного додатку, завдяки якому споживачі зможуть поскаржитись на неякісний нехарчовий товар та ініціювати перевірки у компаніях, що його виробляють та продають.

    Джерело: ТСН

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