Мінфін опублікував законопроект про кешбек документ



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Проект обнародували заради обговорення його громадськістю

Міністерство фінансів України опублікувало для обговорення законопроект про повернення суми товару або послуги вартістю від 850 грн покупцеві, за допомогою якого було виявлено порушення при оформленні продажу. Відповідні документи опубліковано на сайті Мінфіну.

Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг «щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» основною метою має сприяти детінізації обігу готівкових коштів, руйнуванню окремих схем ухилення від сплати податків, зменшенню корупційних ризиків при адмініструванні податків та зборів.





Законопроект пропонує покупцям за допомогою цієї інформаційної системи перевіряти достовірність розрахункових документів і у разі порушення звертатися до контролюючих органів, для того у разі підтвердження порушення отримати 100% вартості покупки.

Для порушника передбачено санкції в осязі 200% вартості відповідних товарів при першому порушенні і в обсязі 500% товарів - за кожне наступне порушення.

Йдеться про непроведення розрахункових операцій через реєстратори з фіскальним режимом роботи; проведення таких операцій не на повну суму; невідповідність у звіті на суму від 10% мінімальної зарплати тощо.