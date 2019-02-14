Мінінфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній за січень



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Загалом у січні українські авіакомпанії здійснили 3687 рейсів

Українські авіакомпанії в січні 2019 року здійснили в рамках не більше ніж 15-хвилинного відхилення від розкладу 77,1% усіх рейсів з українських аеропортів порівняно з попереднім виміром пунктуальності авіакомпаній за листопад 2018 року (79,4%).

Про це йдеться в оприлюдненому Міністерством інфраструктури України рейтингу пунктуальності авіакомпаній за січень.

За даними відомства, загалом у січні українські авіакомпанії здійснили 3687 рейсів. Порівняно з попереднім оцінюванням пунктуальності (рейтинг за листопад) показник українських авіакомпаній знизився приблизно на 2%.

З українських авіакомпаній, які здійснили в січні понад 50 рейсів, найбільш пунктуальною залишається «Мотор Січ» із показником пунктуальності 87,3% при загальній кількості рейсів 236.

Слідом іде Windrose із показником 83,2% при загальній кількості рейсів 274.

Пунктуальність найбільшої на ринку авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» становила лише 71,4% при загальній кількості рейсів 2708.

Завершують січневий рейтинг із показниками 63% і 61,2% відповідно авіакомпанії «Азур Ейр Україна» і SkyUp.

Водночас пунктуальність іноземних авіакомпаній у січні 2019 року суттєво знизилася: з 83,7% у листопаді до 75,1% у січні. Загальна кількість виконаних ними рейсів становила 2659.

Січневий рейтинг пунктуальності серед іноземних авіакомпаній очолили з показником 100% Jordan Aviation, Air Malta, Aegean Airlines, Iraqi Airlines і Alitalia, хоча кількість їхніх рейсів невелика - від 4 до 19 за місяць.

Серед «бюджетників« найкращі показники у Pegasus Airlines - 77,6% при 107 рейсах, тоді як ірландська Ryanair та італійська Ernest, що йдуть зі значним відставанням, стали сусідами за рейтингом - відповідно і 71,2% при 226 рейсах і 70,6% при 126 рейсах. В угорської Wizzair цей показник сягнув 68,1% при 457 рейсах.

Серед інших іноземних авіакомпаній, які здійснили в листопаді понад 100 польотів з України, найкращий показник у «Белавіа» - 87,3% при 237 рейсах. Слідом ідуть польська LOT - 83,7% при 349 рейсах і Austrian Airlines - 72,1% при 122 рейсах.

У міністерстві вирішили створити такий рейтинг у липні 2018 року після того, як сотні українських туристів по кілька годин, а то й діб очікували рейсів в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, Майорки, а також в аеропорту «Київ».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян тоді також повідомив, що в Україні з 2019 року буде заборонена експлуатація літаків, термін використання яких перевищує 20 років.