Міністерство охорони здоров'я проводить перевірку у Херсоні



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На фото в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін на зустрічі в Херсонській ОДА Фото: прес-служба Херсонської ОДА

СБУ повідомляє про збитки на 2 млн гривень

Спеціальна комісія МОЗ у Херсоні перевірить інформацію про закупівлю неякісних тестів для коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

До складу комісії входить в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін.

«Він (Ігор Кузін) поспілкувався з головою облдержадміністрації Юрієм Гусєвим, керівниками профільних структур, обласного лабораторного центру МОЗ та обласного центру громадського здоров’я. Протягом дня Ігор Кузін у складі спеціальної комісії працюватиме над перевіркою інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, закуплені обласним лабораторним центром», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що детально про результати роботи Ігор Кузін повідомить 4 серпня під час онлайн-брифінгу на сторінці Херсонської ОДА.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про придбання неякісних медзасобів для діагностики коронавірусу, до якої причетні посадовці «Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ України». Цим протиправна діяльність посадовців завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень.

«За попередньою версією, держустанова уклала договір з однією з комерційних структур на постачання 35 тисяч одиниць тест-систем. Встановлено, що придбанні засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії «Центру громадського здоров’я МОЗ України», – йдеться у повідомленні СБУ.