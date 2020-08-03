У липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі



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Число інфікованих у світі перевищило 18 млн

Пандемія продовжує прискорюватися, а показники нових випадків зараження подвоюються приблизно кожні шість тижнів

Липень 2020 року став найгіршим місяцем з початку пандемії коронавірусу: по всьому світу було зареєстровано понад 8 млн випадків Covid-19 — майже стільки ж, скільки за перше півріччя.

Про це пише The Guardian.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що пандемія продовжує прискорюватися, а показники нових випадків зараження подвоюються приблизно кожні шість тижнів.

На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

За даними університету Джонса Хопкінса, в липні в США зафіксували рекордні 1,87 млн випадків коронавірусу, що більш ніж удвічі перевищує квітневий рекорд, коли було зареєстровано 860 тисяч нових випадків. У травні було зареєстровано понад 690 тисяч нових випадків зараження, а в червні - 820 тисяч. На даний момент кількість заражених коронавірусом в США наближається до 5 млн, 154 834 особи померли. Тобто кожен п’ятий летальний випадок від Covid-19 зафіксовано в США.

В Індії, яка займає третє місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом, в липні було зареєстровано 1,1 млн з 1,75 млн випадків зараження. Щонайменше 37 364 людини померли від Covid-19 в Індії з початку пандемії.

У Бразилії за минулі чотири тижні коронавірус виявили у 1,2 млн осіб. Всього в латиноамериканській країні зареєстрували 2,7 млн випадків інфікування. Бразилія займає друге місце в світі за кількістю заражених після США.

У ПАР за місяць підтвердили 300 нових випадків зараження в порівнянні з 116 тисячам в червні. З початку пандемії число інфікованих перевищило 500 тисяч.

До слова, напередодні у ВООЗ дали невтішний прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.