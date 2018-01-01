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    Міністерство освіти заборонило шкільні батьківські комітети

    Таким чином МОН бореться з «поборами» у школах
    Міністр освіти та науки Лілія Гриневич прийняла рішення заборонити батьківські комітети у школах. Це стало відомо після запиту громадського активіста Віталія Фурманюка, який оприлюднив відповіді міністерства на сторінці у соцмережі Facebook. Згідно із наказом, розпорядження від 2 червня 2004 року №440 «Про затвердження примірного положення
    • Сьогодні, 18:04
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    Таким чином МОН бореться з «поборами» у школах

    Міністр освіти та науки Лілія Гриневич прийняла рішення заборонити батьківські комітети у школах. Це стало відомо після запиту громадського активіста Віталія Фурманюка, який оприлюднив відповіді міністерства на сторінці у соцмережі Facebook.

    Згідно із наказом, розпорядження від 2 червня 2004 року №440 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)» втрачає свою силу.

    «Передбачаю, що багато педагогів та батьків критикуватимуть Лілію Михайлівну за це рішення, але я впевнений, що вона зробила важливий та сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушеннями прав в закладах освіти. Бо саме рішеннями «Батьківських Комітетів» адміністрації закладів виправдовують збір необлікованих готівкових коштів, наймання охорони та навіть відрахування дітей із закладів», - написав активіст.

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    Міністерство освіти заборонило шкільні батьківські комітети
    Міністерство освіти заборонило шкільні батьківські комітети

    Нагадаємо, раніше Лілія Гриневич повідомила, що її міністерство прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року. 

    міністр гроші Лілія Гриневич Facebook
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