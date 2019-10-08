Разумков розповів, коли будуть розробляти закон про особливий статус Донбасу



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Дмитро Разумков заявив, що процес підготовки законопроекту розпочнеться після зустрічі лідерів чотирьох країни у Нормандському форматі Фото: Главком

Разумков виключив амністію для бойовиків, причетних до військових злочинів

Розробка законопроекту щодо особливого статусу Донбасу розпочнеться після саміту Нормандської четвірки.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Також, за словами голови ВР, враховуючи завершення дії закону про тимчасовий особливий статус Донбасу, влада розпочне працювати над новим законопроектом, відповідно до досягнутих домовленостей під час останнього засідання ТКГ в Мінську.

Разумков додав, що процес підготовки цього законопроекту розпочнеться після зустрічі лідерів чотирьох країни у Нормандському форматі.

«Я думаю, що початок розробки законопроекту про особливий статус Донбасу буде не раніше, як відбудуться Нормандські зустрічі. Якщо ми враховуємо, що нам потрібно замінити той закон, що перестане діяти 31 грудня 2019 року, то українська влада зробить все, що б це було якомога раніше», – сказав спікер парламенту України.

Він запевнив, що амністія не стосуватиметься осіб, визнаних винних у військових злочинах.

«Є люди, які винні у військових злочинах, на яких не поширюватиметься амністія», — сказав він.

Нагадаємо, у неділю на Майдані Незалежності відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!».

Раніше повідомлялося, що питання щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не буде виноситися на референдум.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада розробить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також він повідомив, що «формула Штайнмаєра» щодо дії закону про особливий статус Донбасу та розведення військ на трьох ділянках і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися на саміті Нормандської четвірки.