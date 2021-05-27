Міністр агрополітики анонсував зниження цін на олію та масло

У березні в Україні стрімко здорожчала олія. У порівнянні з минулорічними цінами, її вартість зросла більш ніж удвічі

Лещенко уточнив, до 14% на всю групу сільгосптоварів треба знизити ПДВ, щоби стабілізувати інфляцію

В Україні спекулятивно швидко ростуть ціни на продукти, зокрема олію. Тому терміново треба ухвалити закон про внутрішню торгівлю. Про це міністр аграрної політики Роман Лещенко розповів в інтерв'ю «Лівому берегу».

Лещенко пояснив абсурдну волатильність ринків на прикладі соняшникової олії: «Торговельні мережі підняли ціну на соняшникову олію настільки швидко – при тому, що є продуктовий запас, є етапність поставок – що зараз українська олія в польському супермаркеті на прилавку коштувала на 10% дешевше, ніж у нашій українській торговельній мережі. Але щоб українську олію доставити в Польщу її треба розмитнити, треба сплатити податки, збори інші обов’язкові платежі, зробити торговельну націнку та ін.».

Лещенко розповів, що терміново треба прийняти закон про внутрішню торгівлю та збалансувати ціноутворення. Антимонопольний комітет повинен працювати на повну.

«А для того, щоби збалансувати інфляцію й запобігати різкому зростанню цін, я підтримую ініціативу, яка діє в європейський країнах. На сільськогосподарську групу товарів, насамперед соціально значущих: масло, олію, необхідно знижувати ставку ПДВ. Не ставити квоти, обмеження, закривати ринки, а збалансувати вартість через знижену ставку ПДВ на сільськогосподарську продукцію до кінцевого споживача», – пояснив він.

Лещенко уточнив, до 14% на всю групу сільгосптоварів треба знизити ПДВ, щоби стабілізувати інфляцію, яка нас очікує в цьому й наступному році.

«На частину с/г продукції в нас діє ставка в 14%. Моя ціль – досягти розширення ставки 14 % на всю групу с/г продукції», – додав він.

Зазначимо, що в березні в Україні стрімко здорожчала олія. У порівнянні з минулорічними цінами, її вартість зросла більш ніж удвічі.

Експерти розповідають, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина. Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

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