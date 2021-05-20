Ціни на крупи злетіли: у скільки тепер обійдуться каші

Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно

Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.

Про це повідомили в програмі «Сніданок з 1+1», посилаючись на дані Держстату.

Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Експерти прогнозують, що крім бакалії може дуже подорожчати чорний чай.

Головною причиною цього є надзвичайна ситуація із захворюваністю на коронавірус в Індії. За інформацією Financial Times, зараз масові зараження коронавірусу зафіксовані на 90 плантаціях.

Керівники виробництв б'ють на сполох і повідомляють, що якщо держава не візьме під контроль спалах хвороби, на чайних полях просто не залишиться здорових співробітників, тобто працювати буде нікому.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.



