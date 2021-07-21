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    Міністр екології анонсував, що заборонять після пластикових пакетів

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    Роман Абрамовський каже, що соломинки, вушні палички, виделки, тарілки, ложки, бокси &ndash; усе це має бути біорозкладним - Міністр екології анонсував, що заборонять після пластикових пакетів
    Роман Абрамовський каже, що соломинки, вушні палички, виделки, тарілки, ложки, бокси – усе це має бути біорозкладним
    Фото: Станіслав Груздєв/Glavcom

    Процес формування нової культури споживання є тривалим і сьогодні Україна його лише розпочинає

    В Україні планують обмежити використання одноразового пластику взагалі, а не лише пакетів, адже його використання не є таким необхідним для життя людини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр охорони навколишнього середовища та природних ресупсів Роман Абрамовський.

    «У Євросоюзі також вступає в дію законодавство щодо обмеження обігу одноразового пластику. Ми домовилися, що у вересні дамо пропозиції щодо законодавчих змін, аби обмежити його використання», – повідомив міністр.

    Чиновник пояснив «Главкому», у чому ці обмеження будуть полягати.

    «Соломинки, вушні палички, виделки, тарілки, ложки, бокси… Все це має бути біорозкладним, тобто дружнім до природи, хоча найкращим виробом все-таки буде багаторазова продукція, яку ви використовуєте більше, ніж один раз. Щодо тих же пакетів питання вирішується дуже просто: є багаторазові торбинки, є біорозкладні пакети, пакети можна використовувати неодноразово тощо», – розповів Абрамовський.

    Міністр погоджується, що процес формування нової культури споживання є тривалим і сьогодні Україна його лише розпочинає. У споживачів є чимало питань, як нааприклад, купувати салати у кулінарії, адже такі продукти у біорозкладний пакет не запхнеш.

    «Тому треба, аби була альтернатива – та ж паперова. Під час відвідування Сполучених Штатів бачив у супермаркетах використання паперової упаковки, яка, звісно, не може слугувати довго, але розкладається миттєво, спокійно переробляється кілька разів. А у нас зараз немає «плану Б»: накопичення відходів мене жахає, а з підвищенням рівня споживання воно тільки збільшується», – розповів він.

    До того ж, є ще один аспект: заради маркетингу у дуже багатьох виробників вартість та розмір упаковки, яку вони використовують, в рази перевищує вартість та розмір товару, який в неї упакований. «І це про культуру виробництва, про екодизайн», – резюмував міністр.

    Більше читайте в інтерв’ю: Роман Абрамовський: У нас зараз немає «плану Б», накопичення відходів мене жахає
    Теги: екологія міністр продукти чиновник Україна Роман Абрамовський
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    Міністр екології анонсував, що заборонять після пластикових пакетів