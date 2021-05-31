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    В Україні заборонять небезпечні фарби, що містять свинець

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    Свинець накопичується в організмі й може привести до хронічної інтоксикації - В Україні заборонять небезпечні фарби, що містять свинець
    Свинець накопичується в організмі й може привести до хронічної інтоксикації
    Фото: pixabay

    У багатьох розвинутих країнах вже давно заборонили лакофарбові матеріали із вмістом свинцю

    В Україні невдовзі планують обмежити, а потім взагалі заборонити виробництво і продаж лакофарбових матеріалів, що містять свинець.

    Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський повідомив, що уряд ухвалив технічний регламент, який передбачає обмеження вмісту свинцю у лакофарбовій продукції та сировині до безпечної для людини дози – 90 мг/кг у сухій плівці покриття.

    «У багатьох розвинутих країнах вже давно заборонили лакофарбові матеріали із вмістом свинцю. Сьогодні за світовими стандартами його концентрація не може перевищувати 90 мг/кг у сухій плівці покриття. Це допустимий показник, який є безпечним для здоров'я людини», – повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

    Зараз, коли на вулиці нарешті потеплішало, багато хто з україців почав ремонтувати і підфарбовувати щось у своїх дворах або на дачах.

    «Купуючи фарбу, звертайте увагу на присутність свинцю у складі. Це може бути небезпечним. Свинець накопичується в організмі і може привести до хронічної інтоксикації. Особливо він є шкідливим для здоров'я дітей та вагітних», – додав Тацій.

    Нагадаємо, в Україні можуть заборонити використання будівельних матеріалів, які містять азбест. Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я», який забезпечує створення та врегулювання механізмів для гарантування здоров’я населення.

    Теги: міністр будівництво уряд Роман Абрамовський
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    В Україні заборонять небезпечні фарби, що містять свинець