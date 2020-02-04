Міністр енергетики пояснив, чому українці повинні плати за газ, яким не користуються



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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

«Потрібно постійно витрачати гроші для того, щоб підтримувати все в робочому стані», - заявив Оржель

Українці мусять сплачувати рахунки за транспортування газу, навіть якщо не користуються ним для того, щоб підтримувати систему в робочому стані.

Про це ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Це робиться для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати навіть, якщо ти не споживаєш. Так складається тариф. Це така сама послуга, як і водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою. Потрібно постійно витрачати гроші для того, щоб підтримувати все в робочому стані», - заявив міністр.

Оржель також пояснив різницю у платіжках в різних регіонах. Він зазначив, що ціни за доставку різні, через те, що у кожного споживача є своя інфраструктура, яка доставляє газ.

Відповідно, якщо споживачі споживають менше, то вони повинні платити більше за користування цією інфраструктурою.

Зі свого боку голова комітету з питань енергетики Андрій Герус додав, що будуть звернення до НКРЕКП з проханням про мінімальну плату, якщо газу споживається мінімально або не споживається взагалі.

Як відомо, через додаткові платіжки за транспортування газу люди стоять у величезних чергах.

На днях заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що у лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично, тож додаткове звернення громадян не потрібне.

Нагадаємо, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.