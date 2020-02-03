Через додаткові платіжки за транспортування газу люди стоять у величезних чергах



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Фото: Оксана Щербак / facebook.com

Багато літніх людей нарікають на завищення сум

У лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично, тож додаткове звернення громадян не потрібне. Про це на днях заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Проте додаткові платіжки за транспортування газу викликали шок у споживачів газу, люди стоять у величезних чергах, щоб розібратися, як платити.

«Це Лубни. Черга не за ковбасою, а до офісу Лубнигазу. Люди прийшли звірити платіжки «за транспортування газу». Нарікають на завищення сум. Багато бабусь тряслися по 40/50 км місцевими сільськими дорогами. Це вже епоха «діджелітизаціі» і «людини передусім» чи ще ні?», - написала у Facebook головний редактор видання Green Post Оксана Щербак і виклала відповідну світлину.

Як повідомлялося, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.

До слова, з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.



