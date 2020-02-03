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    Економіка та фінанси

    У січні Україна скоротила транзит газу утричі - до 2,5 млрд куб. м

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    У січні Україна скоротила транзит газу утричі - до 2,5 млрд куб. м

    Порівняно із груднем 2019 року транзит знизився в 3,2 разу, або на 5 544 млн куб. м

    У січні 2020 року Україна скоротила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією «Газпром» (Росія) утричі, або на 5 062 млн куб. м, до 2 548 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

    Про це свідчать оперативні дані державної компанії «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України».

    У тому числі в січні 355,3 млн куб. м було транзитом через Україну поставлено в Молдову.

    Порівняно із груднем 2019 року транзит знизився в 3,2 разу, або на 5 544 млн куб. м.

    Як повідомлялось, в 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією «Газпром» (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м, до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.

    Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

    1 січня офіційно завершився анбандлінг «Нафтогазу», в результаті чого Оператор української ГТС став незалежною компанією.

    Анбандлінг «Нафтогазу» — це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.
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