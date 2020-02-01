Українцям пояснили щодо додаткової платіжки за транспортування газу



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З початку року розподіл газу сплачується окремо

Окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, – це відокремлення платежу, який існував і раніше. Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк під час наради в Офісі президента щодо тарифів на постачання тепла в регіонах України.

Як зазначив Тарасюк, платіжка за розподіл газу – це не нова плата, раніше вона включалася в загальну платіжку за газ.

«Ми мали вивести її вже давно окремими платежами, тому що ми займаємося, як країна, анбандлінгом: це постачання окремо, транспортування окремо. Це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника», – сказав він.

За його словами, дві платіжки за розподіл та постачання – це процес анбандлінгу, це необхідна процедура.

«Далі ми зробили плату за розподіл рівномірною протягом року. На прикладі: якщо минулого року ви платили 1200 гривень, з тих 1200 гривень ви платили 800 в опалювальний період, 400 гривень – весна, літо, осінь. Зараз ці 1200 гривень точно також ви буде платити, але по 100 гривень в місяць. Це єдина зміна, яка внесена», – сказав він.

У той же час прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що розділення платіжок жодним чином не повинно вплинути на кінцеву суму платежу за газ.

Нагадаємо, 31 грудня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді. У зустрічі взяли участь прем’єр Олексій Гончарук, очільники профільних міністерств, голова правління «Нафтогазу «Андрій Коболєв, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, керівник ОП Андрій Богдан та його заступники.