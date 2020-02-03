Субсидію та пільгу на розподіл газу нарахують автоматично



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Нова платіжка буде компенсована субсидією у лютому

У лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично, додаткове звернення громадян не потрібне.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, інформує пресслужба відомства.

«Через те, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - ред) затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня - отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року», - повідомив Музиченко.

Він звернув увагу на те, що відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян.

Як повідомлялося, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.

До слова, з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.