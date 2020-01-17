Плата за розподіл газу в новому році буде здійснюватися за окремим рахунком



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Споживачі газу зможуть побачити, кому та за які послуги вони сплачують кошти

З січня 2020 року рішенням НКРЕКП з рахунку за газ вилучена плата за доставку газу. Відтепер доставка газу буде оплачуватися за окремим рахунком. Вже в січні всі споживачі газу Вінниччини сплачуватимуть два окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку. Плата за газ буде здійснюватися постачальнику газу, а плата за доставку – окремо, за рахунком АТ «Вінницягаз». Це дозволить відокремити оплату послуг розподілу від оплатигазу як товару.

Таким чином споживачі газу зможуть побачити, кому та за які послуги вони сплачують кошти. Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від конкретного обсягу споживання та тарифу, який встановлено НКРЕКП. При визначенні обсягу споживання за основу береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж попереднього «газового року». Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, ділиться на 12 місяців. Результат множиться на діючий тариф на доставку газу.

Наприклад: за минулий газовий рік споживачем використано 1 тис куб. м газу. Місячна вартість доставки в першому півріччі 2020 року розраховуватиметься наступним чином: 1000 куб. м/12 міс. х1,068 грн = 89 грн на місяць з ПДВ.

Відповідно до умов Типового договору на розподіл газу, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен сплачувати до 20 числа місяця, в якому надаються послуги, на підставі рахунку АТ «Вінницягаз».

Споживачі можуть сплатити за доставку одним платежем — наперед за півроку або навіть за рік. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісію при проведенні платежів.

Рахунки для оплати послуг розподілу природного газу споживачі будуть отримувати поштою.

Є також можливість завантажити та оплатити рахунок онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.80% клієнтів АТ «Вінницягаз» використовують природний газ для опалення житла. В зимовий періодвідповідно зростало навантаження на сімейний бюджет для оплати газу та його доставки у складієдиного платежу. Тепер взимку, при суттєвому збільшенні використання газу, платіж за доставкугазу залишається незмінним.

«Оплата послуг доставки газу рівними частинами вносить стабільність у розрахунках як дляспоживача, так і для АТ «Вінницягаз». Споживач може рівномірно планувати витрати на доставку газу. В свою чергу Оператор ГРМ отримує рівномірне надходження ресурсів для проведенняпоточних робіт», - пояснює комерційний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.

Від обсягів споживання залежить плата споживача за доставку в наступному році. Якщо впродовж газового року споживач зменшить споживання газу, то в наступному році за доставку буде платити менше. Нові клієнти, а також ті споживачі, які у попередній газовий рік не споживали газ, отримають рахунки, виходячи із планових об’ємів групи споживання, до якої вони відносяться. Якщо газове обладнання не використовується взагалі і споживач не планує користуватися газом у найближчому майбутньому, то в такому випадку він може подати заяву про від’єднання від газових мереж.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року НКРЕКП переглянула тариф на розподіл газу для АТ «Вінницягаз». Вперше за чотири роки вартість послуг з доставки газу було збільшено – але лише на 21 коп. (без ПДВ). З 01 січня 2020 року розмір тарифу за доставку газу споживачам Вінниччини становить 1,068 грн за 1 м куб. на місяць (з урахуванням ПДВ).