Підсумкове засідання уряду. Шмигаль заявив, що Україна змогла уникнути суттєвого падіння ВВП

навесні економісти МВФ прогнозували цьогорічне падіння ВВП України на понад 8%, — прем'єр

Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році завдяки державній підтримці бізнесу та економіки. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабміну, повідомляє Урядовий портал.

Глава уряду нагадав, що навесні економісти МВФ прогнозували цьогорічне падіння ВВП України на понад 8%.

Прем'єр-міністр підкреслив, що однією з найважливіших сфер підтримки економіки стала реалізація інфраструктурних проєктів у межах програми «Велике будівництво», ініційованої Зеленським.

«Ще ніколи в Україні за рік не було збудовано та реконструйовано таку кількість автошляхів, шкіл, дитячих садочків, спортивних закладів. Більше 100 млрд грн інвестицій в інфраструктурні проєкти. На наступний рік у нас так само великі плани з будівництва соціальної та транспортної інфраструктури», — зазначив Шмигаль.

За його словами, цьогоріч уряду вдалося реалізувати чимало антикризових економічних програм щодо підтримки людей та бізнесу. Зокрема, була запущена програма з часткового безробіття, яка зберегла робочі місця для понад 400 тисяч людей.

«Розпочала роботу безпрецедентна програма дешевих та доступних кредитів «5-7-9». Майже ніхто не вірив, що у кризовий рік вона зможе повноцінно запрацювати. Але ми бачимо більше 16 млрд грн виданих кредитів для 7 тисяч різних підприємств і підприємців», — підкреслив глава уряду.

Він додав, що з 1 квітня для 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років, підвищено виплати на 500 грн, а у травні проведено індексацію всіх пенсій на 11%.

«Для підтримки наших пенсіонерів у період пандемії було виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн. Загалом середній розмір пенсії зріс фактично до 3,5 тис. грн, і це зростання продовжиться наступного року», — наголосив прем’єр-міністр.

Він також нагадав, що до 31 січня триває реєстрація на отримання 8 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги від держави.

«Вже маємо понад 400 тисяч заявок на отримання допомоги від держави через карантин зимових канікул у січні. Станом на сьогодні ми вже перерахували 2,8 млрд грн», — зазначив глава уряду.

Також Шмигаль під час засідання дав доручення Мінсоцполітики та головам ОДА забезпечити безперебійний процес оформлення субсидій у період карантинних обмежень у січні.

Нагадаємо, Кабмін встановив посилені карантинні заходи в Україні, що діятимуть з 8 до 25 січня.

Як повідомлялося, держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.

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