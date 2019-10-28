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    Міністр культури розповів про пошуки уповноваженого з питань захисту української мови

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    Міністр культури розповів про пошуки уповноваженого з питань захисту української мови

    Бородянський хоче розширити функції уповноваженого з питань захисту української мови

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський прокоментував, яким повинен бути кандидат на посаду уповноваженого з питань захисту української мови.

    Про це він повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода.

    «Я шукаю людину, яка буде займатися не тільки... Посада називається «Уповноважений із захисту української мови». І виписано в законі, що він повинен робити. І в законі це скеровано більше, як дійсно захист. Я вважаю, що треба цю функцію розширити. Це повинні бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови», – зауважив Володимир Бородянський в ефірі.

    Окрім цього, за словами міністра, він зараз спілкується з «великим колом людей, які могли би цим займатися».

    До слова, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений Верховною Радою ще 25 квітня цього року. Згідно з яким Кабінет міністрів був зобов’язаний до 16 жовтня 2019 року призначити уповноваженого із захисту державної мови. 

    міністр закон Володимир Бородянський
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