Міністр культури розповів про пошуки уповноваженого з питань захисту української мови



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Бородянський хоче розширити функції уповноваженого з питань захисту української мови

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський прокоментував, яким повинен бути кандидат на посаду уповноваженого з питань захисту української мови.

Про це він повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я шукаю людину, яка буде займатися не тільки... Посада називається «Уповноважений із захисту української мови». І виписано в законі, що він повинен робити. І в законі це скеровано більше, як дійсно захист. Я вважаю, що треба цю функцію розширити. Це повинні бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови», – зауважив Володимир Бородянський в ефірі.

Окрім цього, за словами міністра, він зараз спілкується з «великим колом людей, які могли би цим займатися».

До слова, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений Верховною Радою ще 25 квітня цього року. Згідно з яким Кабінет міністрів був зобов’язаний до 16 жовтня 2019 року призначити уповноваженого із захисту державної мови.