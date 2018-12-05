Міністр оборони Аргентини: підводний човен San Juan міг потонути через неякісний ремонт



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Екс-міністр оборони Аргентини Нільда Гарре відкинула звинувачення теперішнього глави відомства

Загибель підводного човна ВМС Аргентини San Juan частково є наслідком капітального ремонту корабля, зробленого в 2007-2014 роках. Таку оцінку озвучив у вівторок міністр оборони республіки Оскар Агуадо під час виступу перед парламентською комісією, який транслювався на каналі Сенату Аргентини в YouTube.

Глава відомства заявив, що вважає за можливе розповісти про ймовірні причини загибелі підводного човна тільки на закритому засіданні. «Багато в чому вони пов’язані з капітальним ремонтом субмарини», - сказав міністр.

Присутня на засіданні депутат і екс-міністр оборони Аргентини Нільда Гарре відкинула звинувачення Агуада. «Вони намагаються пов’язати загибель субмарини з роботами, які було вирішено провести на наших корабельнях. Це ніяк не пов’язано з якістю капітального ремонту», - сказала Гарре, яка очолювала відомство в 2010-2013 роках.

Нагадаємо, підводний човен San Juan, на борту якого в момент його виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестала виходити на зв’язок 15 листопада 2017 року. 30 листопада того ж року ВМС оголосили про припинення операції з порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини були продовжені.

Через рік у листопаді 2018 року компанія Ocean Infinity виявила затонулий підводний човен ВМС Аргентини San Juan.

Джерело: УНН