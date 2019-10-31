Клімкін «абсолютно впевнений», що РФ завдасть військового удару по півдню України



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Ексглава МЗС України Павло Клімкін

На думку Клімкіна, Росія також спробує розширити зону окупації Донбасу

Колишній голова міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив про абсолютну впевненість у військовому ударі Росії по півдню України.

Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

На думку Клімкіна, Росія також спробує розширити зону окупації Донбасу до всієї території Донецької та Луганської областей.

«Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб «об'єднати» Донбас, - а вони будуть, вони ж паспорти видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню», - сказав ексміністр.

За словами Клімкіна, завдяки агресії на півдні України Володимир Путін може спробувати вирішити проблеми рейтингу, взяти контроль над Чорним морем, створити «квазі-Новоросію» та сухопутні «коридори» до Придністров'я і окупованого Криму, а також це відсікти Україну від морського простору.

До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.