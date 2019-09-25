Вивчаємо ситуацію: Гончарук відреагував на відкритий лист працівників МОЗ



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук Фото: Главком

Гончарук не має жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці міністерства Зоряни Скалецької

Уряд уважно вивчає ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я. А Прем’єр-міністр Олексій Гончарук переконаний, що глава відомства Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗ.

Про це Гончарук написав у Facebook.

«Сьогодні працівники Міністерства охорони здоров’я звернулись до мене з відкритим листом, щоб привернути увагу до проблеми всередині міністерства. Ми уважно вивчаємо ситуацію. Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав», – написав Прем’єр.

Гончарук також додав, що не має жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької: «Наскільки я знаю, пані Скалецька зараз у відрядженні в Нью-Йорку, де бере участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Впевнений, що після свого повернення, пані Зоряна знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗу».

Раніше працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист – звернення до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що у міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів та виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинена реалізація міжнародних проєктів технічної підтримки, в тому числі і за квотою Світового банку, заблоковані субвенційні платежі регіонам.

Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.