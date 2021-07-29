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    Думки вголос

    Чому ОПЗЖ ніколи не виграє вибори в Україні

    Чому ОПЗЖ ніколи не виграє вибори в Україні

    Депутат Кузьмін нарахував на окупованих територіях аж 9 мільйонів виборців

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    Недоразвитый депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Порошенко и Зеленский отрезали Крым и ОРДЛО от Украины, чтобы не давать их жителям голосовать за пророссийских политиков.

    При этом недоразвитый депутат Кузьмин насчитал на оккупированных территориях аж 9 миллионов избирателей. И плачется, что из-за потери их голосов, пророссийские кандидаты вроде Медведчука никогда не смогут победить на выборах.

    Российской оккупации этих территорий недоразвитый депутат Кузьмин, как обычно, не заметил.

    И в этом и кроется настоящая причина, по которой его лживая и предательская политическая сила никогда не выиграет выборы в Украине.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас вибори ОРДЛО Опозиційна платформа — За життя Ренат Кузьмін
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    Чому ОПЗЖ ніколи не виграє вибори в Україні