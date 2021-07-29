Чому ОПЗЖ ніколи не виграє вибори в Україні

Депутат Кузьмін нарахував на окупованих територіях аж 9 мільйонів виборців

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Недоразвитый депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Порошенко и Зеленский отрезали Крым и ОРДЛО от Украины, чтобы не давать их жителям голосовать за пророссийских политиков.

При этом недоразвитый депутат Кузьмин насчитал на оккупированных территориях аж 9 миллионов избирателей. И плачется, что из-за потери их голосов, пророссийские кандидаты вроде Медведчука никогда не смогут победить на выборах.

Российской оккупации этих территорий недоразвитый депутат Кузьмин, как обычно, не заметил.

И в этом и кроется настоящая причина, по которой его лживая и предательская политическая сила никогда не выиграет выборы в Украине.

Джерело: блог Дениса Казанського

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