«Звільнили по-поганому». Очільника департаменту нотаріату в Мін’юсті відправили у відставку

Підставою для цього наказу стало подання дисциплінарної комісії Мін’юсту

11 серпня 2021 року у Міністерстві юстиції вийшов наказ №1893/к за підписом держсекретаря Міністерства Олени Богачової, яким очільника департаменту нотаріату та державної реєстрації Дмитра Кирилюка звільнено з посади. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на власні джерела.

Підставою для цього наказу стало подання дисциплінарної комісії Мін’юсту.

Як повідомляли «Наші гроші», після звільнення заступниці міністра юстиції Ольги Оніщук у червні 2021 року міністр юстиції Денис Малюська запропонував Кирилюку звільнитися. Мовляв, Кирилюк прийшов у команді Оніщук, а якщо «іде вождь – ідуть і індіанці». Кирилюк зауважив, що «індіанці» мають іти усім складом, тож очільник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик теж мав би. Міністр начебто сказав, що в Дубовика ще є справи, які «треба завершити». На цьому розмова закінчилася. Але після неї Кирилюку через треті руки начебто передали: якщо він не хоче піти по-доброму, то буде по-поганому.

І по-поганому не забарилося. 13 липня 2021 року по Кирилюку розпочали дисциплінарне провадження, матеріали якого публікуємо тут. Якщо коротко, то в вину Кирилюку ставили те, що 6 липня 2021 року він підписав власним електронним ключем проміжну відповідь на запит про те, що строки розгляду запиту продовжуються. Запит був від фізособи – Тараса Уманця. Уманець просив у своєму запиті інформацію з ЄДР (Єдиного реєстру юросіб) та копії документів, що стали підставою для зміни найменування органів державної виконавчої служби Мін’юсту.

За версією в Міністерстві, таких повноважень Кирилюк не мав – підписувати відповідь на цей лист повинна була начальник управління персоналу Наталія Сова. Тобто, за версією Міністерства, Кирилюк надав відповідь на запит «без врахування того, що викладені в ньому питання не належали до компетенції структурного підрозділу, який він очолює».

5 серпня 2021 року дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ Мін’юсту зробила подання на держсекретаря Міністерства Олену Богачову, і 11 серпня 2021 року Богачова підписала відповідний наказ.

Дмитро Кирилюк в коментарі «Нашим грошам» зазначив, що сам заяву на звільнення не писав.

«Так, мені пропонували це зробити. Не писав з міркувань, що добровільне звільнення може викликати певні чутки з огляду на ситуацію, яка утворилася в Мін’юсті навколо сфери державної реєстрації та нотаріату. Рішення Дисциплінарної комісії вважаю справжнім компліментом і своєрідною високою оцінкою результатів роботи. Кожного робочого дня всі 20 місяців роботи я підписував приблизно 200-250 документів на день. І очолюваний мною напрямок роботи був в цілому непростим. І знаєте, приємно відчувати, що єдине, що ставлять мені до вини – це те, що я надав проміжну відповідь громадянину про подовження строків розгляду його звернення, а на думку Комісії цей документ (який навіть не містив відповіді по суті) мала підписати інша особа», – розповів Кирилюк.

До слова, раніше повідомлялося, що уряд маніпулює, коли заявляє про тисячі угод з купівлі-продажу землі. Юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що нещодавно чиновник Міністерства юстиції Дмитро Кирилюк просив порад у нотаріусів щодо пропозицій здійснення відстежування обігу колишніх підмораторних земель, адже Державний реєстр прав не має такого функціоналу.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. При цьому через неоднозначне трактування законодавства щодо методи обчислення цих ділянок мають місце числені випадки відмови від реєстрації угод.