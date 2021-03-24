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    Мін'юст пояснив, коли паспорт-книжку можна не замінювати ID-карткою

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    Люди іноді не хочуть змінювати паспорт старого зразка на ID-карту&nbsp; - Мін'юст пояснив, коли паспорт-книжку можна не замінювати ID-карткою
    Люди іноді не хочуть змінювати паспорт старого зразка на ID-карту 
    Фото: Державна міграційна служба

    Відмовитись від отримання паспорта нового зразка можна лише з релігійних міркувань

    У разі, коли паспорти старого зразка у вигляді книжки стають непридатними, українці мають змінити його на ID-картку. Міністерство юстиції пояснює, що робити, якщо людина не хоче її отримувати.

    У відомстві пояснили, що відмовитись від отримання паспорта нового зразка можна лише з релігійних міркувань.

    «В Україні перший прецедент отримання паспорта зразка 1994 року був у Житомирській області. Судді Великої палати Верховного Суду 19 вересня 2018 року захистили права громадян України, які через свої релігійні переконання відмовилися від оформлення паспорта у вигляді ID-картки і зобов'язали Міграційну службу видати документ старого зразка», — повідомили в міністерстві.

    У Мін'юсті розповіли, що у разі, якщо є відповідне судове рішення, органи Міграційної служби видають паспорт зразка 94-го року, і для цього необхідно безпосередньо з судовим рішенням звертатися до органів Державної міграційної служби.

    Там також пояснили, що якщо людина захотіла отримати паспорт громадянина України у формі «книжечки», а в Міграційній службі їй відмовили, вона має право звернутися до суду з позовом про те, щоб їй видали паспорт зазначеного зразка. Законодавством чітко визначено, що необхідно звертатися за місцем своєї реєстрації, утім внутрішньо переміщені особи мають можливість звертатися за місцем свого проживання.

    У відомстві нагадали, що якщо людині потрібно лише вклеїти фотографію у 25 чи 45 років, то необхідності змінювати паспорт немає. Втім, якщо пропустити 30-денний термін, який дається для вклеювання фото, у такому випадку паспорт вважається простроченим і потрібно отримати ID-картку.

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    Теги: Міністерство юстиції паспорт релігія документи українці права громадян
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