Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у «формі книжечки»



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Паспорти замінятимуть на картки під час наступного вклеювання фото

Проект передбачає заміну паперових паспортів на пластикові карти

Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки». Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

Проект передбачає поступове виведення паперових паспортів з обігу та заміну їх на пластикові карти.

Згідно з проектом закону, строк дії паспорта становить:

для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;

для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, під час наступного вклеювання нового фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

Як повідомлялося, українцям разом з паспортом видаватимуть офіційний email: як і для чого.