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    Економіка та фінанси

    Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у «формі книжечки»

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    Паспорти замінятимуть на картки під час наступного вклеювання фото - Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у «формі книжечки»
    Паспорти замінятимуть на картки під час наступного вклеювання фото

    Проект передбачає заміну паперових паспортів на пластикові карти

    Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки». Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

    Проект передбачає поступове виведення паперових паспортів з обігу та заміну їх на пластикові карти.

    Згідно з проектом закону, строк дії паспорта становить:

    • для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;
    • для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;
    • для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.
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    Таким чином, під час наступного вклеювання нового фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

    Як повідомлялося, українцям разом з паспортом видаватимуть офіційний email: як і для чого.

    Кабмін паспорт ID-карта
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