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    Міністр Степанов назвав нові терміни можливого локдауну

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    Міністр Максим Степанов заявив про нові терміни можливого локдауну - Міністр Степанов назвав нові терміни можливого локдауну
    Міністр Максим Степанов заявив про нові терміни можливого локдауну
    Фото: Facebook Міністерства охорони здоров'я

    Обмеження в Україні можуть запровадити не у січні, а в лютому

    Жорсткі карантинні обмеження в Україні, якщо не введуть в січні, то будуть негайно введені в лютому 2021 року на тлі великого зростання захворюваності. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, локдаун, який Кабмін пропонує ввести з 8 січня 2021, не є жорстким, як це було в Євросоюзі, зазначив Степанов. «Наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум один кілометр від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації», - заявив він.

    За словами Степанова, альтернатив локдауну немає. В разі, якщо його не ввести у січні, то доведеться гарантовано «екстрено робити його в лютому на тлі великого зростання захворюваності». Міністр зазначив, що локдаун не вводиться раніше через важливе значення грудня для торгівлі, а з 1 до 5 січня відбувається «природний локдаун», коли на свята на вулицях менше людей, ніж в інші дні. «На вулицях мало людей, люди проводять час в колі сім'ї, приходять до друзів, багато хто не працюють», - сказав міністр.

    Як «Главком» повідомляв раніше, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Нагадаємо, Німеччина з 16 грудня запровадить жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.

    Теги: Максим Степанов карантин коронавірус
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