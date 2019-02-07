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    Міністр запропонував будувати дороги з вугільних відходів

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    Золошлаки &mdash; продукти спалювання твердого палива та термічної переробки гірських порід - Міністр запропонував будувати дороги з вугільних відходів
    Золошлаки — продукти спалювання твердого палива та термічної переробки гірських порід

    Наразі вивчаються характеристики золошлаків, зокрема їхня жорсткість та міцність

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що в уряді розглядають можливість використання золошлаків для будівництва доріг.

    «Ми зараз відпрацьовуємо з профільними інститутами Укравтодору відповідну пропозицію. Ми знаємо, що такі технології використовуються в ряді європейських країн. Нам важливо дотримання простих екологічних норм, тому що ми розуміємо, що ці шлаки містять екологічно небезпечні відходи, щоб вони не шкодили здоров'ю людей», — повідомив Омелян.

    Наразі вивчаються характеристики золошлаків, зокрема їхня жорсткість та міцність. Після закінчення такого дослідження, ці речовини зможуть використовувати для будівництва доріг.

    Золошлаки — продукти спалювання твердого палива та термічної переробки гірських порід.

    Раніше в уряді пропонували законодавчо дозволити областям брати кредити у міжнародних фінансових організацій для проведення ремонту доріг.

    Нагадаємо, що за підсумками 2018 року місцеві органи влади розмістили на депозитах 26 мільярдів гривень. В уряді вважають, що ці кошти «працюють неефективно», адже за них мають фінансувати будівництво та ремонт місцевих доріг, медицину тощо.

    У 2018 році в Мінінфраструктури повідомили, що ремонт 1 кілометра дороги коштує 10 мільйонів гривень.

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