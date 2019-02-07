Міністр запропонував будувати дороги з вугільних відходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Золошлаки — продукти спалювання твердого палива та термічної переробки гірських порід

Наразі вивчаються характеристики золошлаків, зокрема їхня жорсткість та міцність

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що в уряді розглядають можливість використання золошлаків для будівництва доріг.

«Ми зараз відпрацьовуємо з профільними інститутами Укравтодору відповідну пропозицію. Ми знаємо, що такі технології використовуються в ряді європейських країн. Нам важливо дотримання простих екологічних норм, тому що ми розуміємо, що ці шлаки містять екологічно небезпечні відходи, щоб вони не шкодили здоров'ю людей», — повідомив Омелян.

Наразі вивчаються характеристики золошлаків, зокрема їхня жорсткість та міцність. Після закінчення такого дослідження, ці речовини зможуть використовувати для будівництва доріг.

Золошлаки — продукти спалювання твердого палива та термічної переробки гірських порід.

Раніше в уряді пропонували законодавчо дозволити областям брати кредити у міжнародних фінансових організацій для проведення ремонту доріг.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року місцеві органи влади розмістили на депозитах 26 мільярдів гривень. В уряді вважають, що ці кошти «працюють неефективно», адже за них мають фінансувати будівництво та ремонт місцевих доріг, медицину тощо.

У 2018 році в Мінінфраструктури повідомили, що ремонт 1 кілометра дороги коштує 10 мільйонів гривень.