Омелян розповів, скільки коштує капітальний ремонт кілометру дороги
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Вартість середнього ремонту становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометрМіністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.
За його словами, вартість середнього ремонту становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометр, а капітальне будівництво з нуля дороги першої категорії – 1,5-2 млн євро.
«Це – найдешевша ціна у Європі, найближче за цінами до нас Болгарія, вона будує автобани від 3 млн євро», – розповів міністр.
Він також зазначив, що зараз на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.
«Ми стежимо за тим, щоб ринок розвивався, і якщо в 2014 році у нас було півтори компанії, які здатні хоч щось зробити якісно, то зараз маємо близько 40 компаній, з яких дійсно топ-10 готові робити дороги будь-якої складності», – наголосив голова відомства.
Нагадаємо, з 2016 року комунальна корпорація «Київавтодор» щорічно зменшує об`єми робіт з дрібного ремонту, віддаючи перевагу середньому та капітальному ремонтам. Проте, у зимову пору року дорожники, щоб забезпечити безпеку руху транспорту, виконують роботи з ліквідації аварійно-небезпечних руйнувань дорожнього покриття.
У «Київавтодорі» повідомили, що дорожньо-будівельний сезон 2019 року буде насиченим: дорожники завершать масштабні роботи як на перехідних об’єктах 2018-2019 років, так і розпочнуть роботи на нових, важливих для столиці об’єктах
Джерело: УНІАН