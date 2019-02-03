Омелян розповів, скільки коштує капітальний ремонт кілометру дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість середнього ремонту становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометр

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.

За його словами, вартість середнього ремонту становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометр, а капітальне будівництво з нуля дороги першої категорії – 1,5-2 млн євро.

«Це – найдешевша ціна у Європі, найближче за цінами до нас Болгарія, вона будує автобани від 3 млн євро», – розповів міністр.

Він також зазначив, що зараз на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.

«Ми стежимо за тим, щоб ринок розвивався, і якщо в 2014 році у нас було півтори компанії, які здатні хоч щось зробити якісно, то зараз маємо близько 40 компаній, з яких дійсно топ-10 готові робити дороги будь-якої складності», – наголосив голова відомства.

Нагадаємо, з 2016 року комунальна корпорація «Київавтодор» щорічно зменшує об`єми робіт з дрібного ремонту, віддаючи перевагу середньому та капітальному ремонтам. Проте, у зимову пору року дорожники, щоб забезпечити безпеку руху транспорту, виконують роботи з ліквідації аварійно-небезпечних руйнувань дорожнього покриття.

У «Київавтодорі» повідомили, що дорожньо-будівельний сезон 2019 року буде насиченим: дорожники завершать масштабні роботи як на перехідних об’єктах 2018-2019 років, так і розпочнуть роботи на нових, важливих для столиці об’єктах

Джерело: УНІАН