Комітет ОБСЄ ухвалив резолюцію проти «Північного потоку-2»



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В ОБСЄ вважають, що будівництво «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» може стати методом примусу держав фото Shutterstock

Будівництво «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» може стати методом примусу держав

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прийняла резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи «Північного потоку-2» і «Турецький потік». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ОБСЄ на Youtube.

В документі резолюції вказані російські проекти, які визнані потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення пункту, що стосується «Турецького потоку» і «Північного потоку-2», в резолюцію «Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ» парламентарія Рути Милюте була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдін заявив, що мова йде про зростання опори на одне з джерел енергоресурсів. Через це можуть постраждати їх партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що «Турецький потік» підвищить здатність РФ виявляти вплив на інші країни, а це може привести до негативних наслідків.

«Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних з «Північним потоком-2» і «Турецьким потоком», - заявив Зелдін.

Як повідомлялося раніше, компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу «Північний потік-2» через територіальні води Данії. Як заявив глава Nord Stream 2 AG («Північний потік-2») Маттіас Варніг, компанія визнала себе зобов'язаною зробити такий крок, «оскільки за два роки, що минули після подачі заявки, уряд Данії не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення».

Станом 28 червня укладено вже 60,4% трубопроводу «Північний потік-2» в двонитковому виконанні.

Нагадаємо, комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні «Північного потоку-2».