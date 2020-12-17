Польща введе комендантську годину у новорічну ніч

На Новий рік з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня введена комендантська година

Також у країні будуть закриті готелі, гірськолижні курорти і ТРЦ

У Польщі з 28 грудня до 17 січня діятиме загальнонаціональний карантин через епідемію Covid-19. Про це повідомляють польські ЗМІ у четвер, 17 грудня.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський каже, що на додаток до існуючих обмежень, які залишаються чинними, будуть закриті готелі, у тому числі для ділових поїздок. Також закриються гірськолижні траси і торгові центри, працюватимуть тільки продуктові магазини.

Своєю чергою, на Новий рік з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня введена комендантська година.

Відзначимо, що у Польщі 11953 нових випадків зараження коронавірусом. 431 пацієнт з Covid-19 помер.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 грудня, Польща ввела загальнонаціональний карантин.

У вівторок, 15 грудня, уряд Польщі прийняв Національну програму вакцинації від Covid-19. За словами прем'єра, Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз. Першими вакцинують медиків.

Крім того, Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу.