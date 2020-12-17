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    У світі

    Польща введе комендантську годину у новорічну ніч

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    На Новий рік з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня введена комендантська година - Польща введе комендантську годину у новорічну ніч
    На Новий рік з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня введена комендантська година
    Фото з відкритих джерел

    Також у країні будуть закриті готелі, гірськолижні курорти і ТРЦ

    У Польщі з 28 грудня до 17 січня діятиме загальнонаціональний карантин через епідемію Covid-19. Про це повідомляють польські ЗМІ у четвер, 17 грудня.

    Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський каже, що на додаток до існуючих обмежень, які залишаються чинними, будуть закриті готелі, у тому числі для ділових поїздок. Також закриються гірськолижні траси і торгові центри, працюватимуть тільки продуктові магазини.

    Своєю чергою, на Новий рік з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня введена комендантська година.

    Відзначимо, що у Польщі 11953 нових випадків зараження коронавірусом. 431 пацієнт з Covid-19 помер.

    Нагадаємо, що сьогодні, 18 грудня, Польща ввела загальнонаціональний карантин.

    У вівторок, 15 грудня, уряд Польщі прийняв Національну програму вакцинації від Covid-19За словами прем'єра, Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз. Першими вакцинують медиків.

    Крім того, Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу.

    Теги: ЗМІ Польща міністр карантин уряд комендантська година
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