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    Мінкультури відмовилося від ідеї провести показ мод у костелі

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    Мінкультури відмовилося від ідеї провести показ мод у костелі

    У костелі святого Миколая планувалось проведення показу мод української дизайнерки Альони Серебрової

    У Міністерстві культури, молоді та спорту України відмовилися від ідеї провести показ мод у будівлі костелу Святого Миколая в Києві.

    Про це повідомив у Facebook міністр культури Володимир Бородянський.

    За словами міністра, проти такого заходу виступив настоятель костелу.

    «Показу мод у будівлі костелу Святого Миколая, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України, – не буде. Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України, і діючий костел, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь», – зазначив Бородянський.

    Раніше видання «Обозреватель» оприлюднило інформацію, що Міністерство культури України виступило з наміром провести в костелі Святого Миколая модний показ українського дизайнера Олени Серебрової.

    На підтвердження цього видання оприлюднило документи: листи міністерства до настоятеля релігійної організації «Релігійна Громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-католицької церкви у Києві» отця Андрія Рака, а також генеральному директору ДП «Національний будинок органної та камерної музики України» Тетяні Стахурській.

    Зазначалося, що сама дизайнер Сереброва також направила листа міністру культури Володимиру Бородянському з проханням посприяти проведенню показу в період з 15 по 29 лютого 2020 року.

    Такий вибір локації пояснювався тим, що останнім часом у колекціях світових брендів набуває поширення колаборація модної і релігійної естетики.

    міністр будинок Володимир Бородянський
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