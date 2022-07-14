США та ядерна загроза
Ключова позиція американців на сьогодні полягає в тому, щоб не допустити ядерної ескалації
Хоча в США ризик застосування ядерної зброї вважають порівняно низьким, водночас, він найвищий з часу Кубинської кризи.
Загалом на сьогодні в рамках війни в Україні американські експерти виділяють два найбільш можливих сценарії:
- Демонстративний запуск росіянами ядерної ракети в Чорному морі
- Тактичний ядерний удар в рамках бойових дій на фронті по українським військам
Ключова дискусія ведеться – як США мають відповісти на такі дії?
Ключова позиція американців на сьогодні полягає в тому, щоб не допустити ядерної ескалації. Тому вони схиляються до наступних стратегій:
- Якщо буде демонстративний запуск в Чорному морі, то США знищать не ядерним ударом об'єкт запуску.
- Якщо буде тактичний ядерний удар, то у відповідь США завдадуть не ядерного удару по військам в зоні застосування тактичного ядерного удару.
Наразі в Раді національної безпеки США працює спеціальна група, яка вивчає можливі відповіді на ядерну загрозу.
- Війна в Україні показала, яким може бути кінець світу
- Путін їде в Іран, щоб обговорити ядерну угоду
- Росія залякує масовим виробництвом ядерної зброї: що відомо про «Сармат»
- Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар
- Влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту
Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва