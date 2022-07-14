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    Думки вголос

    США та ядерна загроза

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Випробовування ядерної зброї на полігоні в Неваді - США та ядерна загроза
    Випробовування ядерної зброї на полігоні в Неваді
    фото з відкритих джерел

    Ключова позиція американців на сьогодні полягає в тому, щоб не допустити ядерної ескалації

    Хоча в США ризик застосування ядерної зброї вважають порівняно низьким, водночас, він найвищий з часу Кубинської кризи.

    Загалом на сьогодні в рамках війни в Україні американські експерти виділяють два найбільш можливих сценарії:

    1. Демонстративний запуск росіянами ядерної ракети в Чорному морі
    2. Тактичний ядерний удар в рамках бойових дій на фронті по українським військам

    Ключова дискусія ведеться – як США мають відповісти на такі дії?

    Ключова позиція американців на сьогодні полягає в тому, щоб не допустити ядерної ескалації. Тому вони схиляються до наступних стратегій:

    1. Якщо буде демонстративний запуск в Чорному морі, то США знищать не ядерним ударом об'єкт запуску.
    2. Якщо буде тактичний ядерний удар, то у відповідь США завдадуть не ядерного удару по військам в зоні застосування тактичного ядерного удару.

    Наразі в Раді національної безпеки США працює спеціальна група, яка вивчає можливі відповіді на ядерну загрозу.

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    Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

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    Теги: росія окупанти США війна путін ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    США та ядерна загроза