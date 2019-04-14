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    Міноборони впроваджує нову систему відомчих нагород

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    Міноборони впроваджує нову систему відомчих нагород

    Перша відзнака, яку має затвердити міністр оборони, - медаль «За поранення»

    Міністерство оборони України починає впроваджувати нову систему відомчих нагород. Перша відзнака, яку має затвердити міністр оборони, - медаль «За поранення».

    Про це повідомляє Головне управління розвитку та матеріального забезпечення ЗСУ у Facebook.

    «За жертву крові в боях за волю України» - такий напис буде розміщено на медалі.

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    Кількість отриманих поранень визначатиметься «гілочками», які закріплюватимуть на стрічки медалі та планці. Легкі поранення позначатимуть білою або срібною, тяжкі — жовтою або золотою. У повідомленні зауважується, що медальна стрічка може містити максимум 3 «гілочки» різного кольору, а на планці для повсякденної форми одягу можна буде носити лише одну «гілочку» — за найтяжче поранення.

    ЗСУ міністр Міноборони військові
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