Міноборони закупить до кінця цього року ракетні комплекси «Нептун»



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«Нептун» стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі, - міністр оборони

Необхідні кошти для закупівлі в наявності, - Таран

Міністерство оборони України планує до кінця 2020 року закупити ракетні комплекси «Нептун». Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що д купівлі ракетних комплексів буде здійснено перерозподіл коштів в рамках державного оборонного замовлення.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, у 2020 році не було передбачено виділення коштів на закупівлю РК «Нептун».

«Повинні були відбутися всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятися і закуповуватися як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання за кількістю та строків їх поставки. Необхідні кошти для закупівлі в наявності», – сказав Таран.

Міністр зазначив, що цей ракетний комплекс добре зарекомендував себе під час державних випробувань.

«Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розташовані в південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного і Азовського морів», – додав Таран.

На думку міністра оборони, наступним етапом має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу «Нептун». Ті ж ракетні катери, що проектуються сьогодні для потреб ВМС України, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу «Нептуна».

Нагадаємо, 23 серпня Таран підписав наказ про взяття на озброєння Збройних сил України нового ракетного комплексу «Нептун».

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